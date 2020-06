Heidi Klum: Todes-Drama

Zu Mychael soll die Model-Mama aufgrund seiner deutschen Wurzeln (er wurde in Nürnberg geboren) ein besonderes Verhältnis gehabt haben. In einem offiziellen Statement heißt es: „Wir sind betrübt zu hören, dass ein Mitglied der ,Project Runway‘-Familie von uns gegangen ist. Wir haben ein großes Talent verloren und wünschen seiner Familie Frieden und Trost in dieser schwierigen Zeit.“

Woran Knight gestorben ist, war bis zuletzt unklar. Wenige Monate vor seinem Tod hatte der Jung-Designer allerdings erklärt, dass er seit Jahren gegen IBS (Reizdarmsyndrom) kämpft, das Patienten stark einschränken kann. Ob die Erkrankung tatsächlich im Zusammenhang mit seinem Tod steht, soll nun untersucht werden.