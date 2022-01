Heidi Klum: Tom hat genug! Jetzt will er nur noch weg!

2010 sind Tom und sein Zwillingsbruder Bill (32) regelrecht aus Deutschland geflohen, sie wollten weg von all dem Medienrummel und in Los Angeles "ein ganz normales Leben" führen. "Je älter du wirst, desto wichtiger wird dir dein Privatleben", sagte der "Tokio Hotel"-Star damals. Allerdings war dieses futsch, als er seine Beziehung mit Heidi, die auch in den USA ein Riesen-Star ist, öffentlich machte.

Jetzt wird auch er in Amerika wieder auf Schritt und Tritt verfolgt. "Es ist unglaublich, sobald du mit dem Auto in Beverly Hills einfährst und irgendwo parkst, sind direkt acht Paparazzi da", beschwerte sich Tom jetzt genervt. "Und dann fährt man an ihnen vorbei und sie fahren einem hinterher. Das ist so ätzend."

Muss die Modelmama jetzt fürchten, dass ihr Tom wieder mal die Flucht antritt? Verdächtig oft schwärmte ihr Mann in letzter Zeit von Italien. Ausgerechnet der Ort, wo er und Heidi sich 2019 das Jawort gaben: "Ich fühle mich ganz komisch verbunden mit dem Land. Ich mag einfach alles: die Leute, das Essen, den Lifestyle." Dort würden er und Bruder Bill gerne in Ruhe alt werden. Mit oder ohne Heidi…?