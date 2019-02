und sind ja sooo verliebt! Immer wieder postet Heidi süße Pärchen-Pics. "Tom ist die Liebes meines Lebens", schwärmte die Modelmama kürzlich. Im Dezember dann die Verlobung. "Ich habe 'Ja' gesagt", verkündete sie stolz auf ihrem -Account. Kein Wunder, dass sich die ganze Welt fragt, wann das erste gemeinsame Baby kommt...

Das spricht für eine Schwangerschaft

Erst kürzlich plauderte Freund aus, dass die Modelmama bereits schwanger ist. Auf die Frage einer Reporterin, ob Heidi Baby Nummer 5 erwartet, antwortete er: "Ich glaube ja. Das hat mir Tom so gesagt." Wenig später ruderte der Designer jedoch wieder zurück. Es sei alles nur ein Scherz gewesen. Doch so richtig glauben wollten ihm das niemand. Denn in letzter Zeit wurde Heidi immer wieder in weiter Kleidung gesichtet.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jetzt plaudert sie über das Hochzeitsdatum!

Versteckt Heidi unter diesem Kleid einen Babybauch?

Ihr gestriger Auftritt bei Johns Aids Foundation Party sorgte erneut für Spekulationen. Heidi zeigte sich mit neuer Pony-Frisur und in einem pompösen- Ballkleid. Unter dem ausladenden Kleidungsstück könnte sie locker ihren Babybauch verstecken! Ob Heidi und Tom wirklich Eltern werden? Das wissen wohl nur die beiden...