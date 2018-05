Heidi Klum & Tom Kaulitz: Eiskalt abserviert durch das Topmodel!

Huch, das sind definitiv unerwartete Neuigkeiten von Topmodel Heidi Klum und Lover Tom Kaulitz. Während die beiden ihre Fans in der letzten Zeit immer wieder mit süßen Schnappschüssen überraschten, die ihr Liebes-Glück zeigten, ist die neuste Meldung des Pärchens so gar nicht romantisch. Ihre Anhänger sind verwundert, was hat dieser Schritt von Heidi zu bedeuten?

Für Heidi Klum? Tom Kaulitz reicht die Scheidung ein

Heidi Klum: Bittere Abfuhr für Tom Kaulitz

Während Heidi Klum und Tom Kaulitz in den vergangenen Wochen immer wieder für ihre heißen Knutsch-Schnappschüssen in den Schlagzeilen waren, sorgt nun auch die neuste Meldung der beiden erneut für jede Menge Aufsehen. Diesmal steht allerdings nicht das gemeinsame Liebes-Glück der beiden im Vordergrund, sondern eine Entscheidung von Heidi, die bei vielen ihrer Fans einige Fragen aufwirft. Der Grund: Nächste Woche ist Heidi dabei zu sehen, wie sie erneut " Germany's Next Topmodel" kürt. Zu diesem besonderen Anlass wurde lange darüber spekuliert, ob "Tokio Hotel" dabei einen Gastauftritt bekommen soll. Heidis und Toms Anhänger hofften darauf, dass sie dabei die beiden erstmals in live zusammen sehen würden - vergebens! Die neusten Infos besagen nämlich, dass Heidi ihren Tom für die Show eiskalt abserviert hat! Doch warum?

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Kein gemeinsamer Auftritt!

Obwohl sich viele von Heidis Fans gewünscht hätten, Heidi und Tom bei "Germany's Next Topmodel" endlich in Interaktion zu sehen, wurde nun bekanntgeben, dass "Tokio Hotel" keinen Auftritt bei der Model-Show haben soll. So heißt es durch eine Anfrage von "Promipool" bei ProSieben, dass die Kult-Band nicht im Finale zu sehen sein wird. Warum Heidi diese Entscheidung traf und ihren Tom eiskalt abservierte und ob dies einen dunklen Schatten auf ihr gemeinsames Liebes-Glück wirft, ist nicht bekannt. Auch wer statt "Tokio Hotel" einen Auftritt bei "Germany's Next Topmodel" haben wird, wurde noch nicht verraten. Wir können also weiterhin gespannt sein...