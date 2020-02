Heidi Klum & Tom Kaulitz: Bittere Trennung auf Zeit!

Oh je! Arme Heidi, armer Tom! Obwohl sich die beiden erst im August vergangen Jahres das Jawort gaben, steht ihnen nun eine traurige Trennung bevor.

Heidi Klum & Tom Kaulitz müssen Trennung verkraften

Das Heidi und Tom stets einen vollen Terminkalender haben, ist definitiv nichts Neues. Doch die nächsten Wochen werden für die beiden besonders schlimm! Der Grund: Tom geht im März für ganze vier Wochen mit " " auf die große "LATAM"-Tour, während Heidi mit "GNTM" beschäftig ist. Wie traurig! Doch es ist nicht das erste Mal, dass die beiden vor so einer Herausforderung stehen. Schon des Öfteren mussten Heidi und Tom eine Trennung auf Zeit hinnehmen und haben auch schon ihre eigenen Mittel, wie sie die Sehnsucht nacheinander in den Griff kriegen...

Heidi und Tom überbrücken die Zeit

Immer wieder teilte Heidi in der Vergangenheit "Storys" via " ", die sie beim Skypen mit ihrem Tom zeigen. Während sich die beiden also an unterschiedlichen Orten befinden, greifen sie auf den Telefonservice zurück, um sich zumindest über die Kamera zu sehen. Wie süß! Ob Heidi noch zu Tom und seiner Band fliegt und einige "Tokio Hotel"-Konzerte besucht, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sich die beiden jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also gespannt sein...

Wird Heidi diese Hürde meistern?