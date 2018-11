Heidi Klum & Tom Kaulitz: Das sagt Betty Taube-Günter

Reddit this

Verliebt wie am ersten Tage - genau diesen Eindruck erweckt , wenn sie mal wieder ein Kuschel-Pic mit Freund auf teilt.

Wie es im echten Leben zwischen der Model-Mama und dem " "-Sänger zugeht, verriet jetzt Ex-GNTM-Model -Günter!

Betty Taube schwärmt von Heidi Klum & Tom Kaulitz

Bei Heidi Klums legendärer Halloween-Party konnte die 23-Jährige das Promi-Pärchen live und in Farbe erleben - und Bettys Urteil steht fest:

"Mega süß beide zusammen! Ich glaube, ich hab noch nie solche verliebten Menschen gesehen, wirklich!", schildert die 23-Jährige gegenüber Promiflash.

Kaum zu glauben, aber in Wirklicheit seien Heidi und ihr Tom sogar noch verliebter, als es auf Instagram schon den Anschein hat:

"Und Heidi ist auch mega verliebt, also so richtig verliebt", so Betty Taube-Günter, "Die haben sich glaube ich echt gefunden beide!"