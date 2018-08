Nun ist es endlich offiziell! In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, ob Model-Mama und " "-Star Tom Kaulizt sich das Jawort geben. Offiziell bestätigt wurde diese Nachricht von beiden noch nicht - bis jetzt! Eine versteckte Botschaft könnte nun nämlich die Antwort liefern...

Heidi Klum: Jetzt spricht sie über Baby Nr. 5

Heidi Klum & Tom Kaulitz im Liebes-Glück

Das Heidi und Tom über beide Ohren ineinander verschossen sind, wird auf jedem Schnappschuss der beiden ersichtlich, der in der Öffentlichkeit erscheint. Immer wieder sind die beiden dabei zu sehen, wie sie sich frisch verliebt romantische Blicke zu werfen und heiße Küsse austauschen. Doch wie sieht es eigentlich mit dem Thema Hochzeit aus? In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber berichtet, dass sich Heidi und Tom heimlich das Jawort geben wollen. Toms Ex-Frau Ria Sommerfeld machten den beiden dabei allerdings einen Strich durch die Rechnung, da Tom und sie nach wie vor nicht voneinander geschieden waren. Doch nun die Sensation...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Folgt jetzt die Hochzeit?

Wie nun durch das Nachrichtenportal "The Blast" berichtet wird, ist die Scheidung von Ria und Tom endlich durch. Die beiden sollen seit letzter Woche offiziell voneinander geschieden sein. Was diese Tatsache bedeutet, ist somit selbstredend! Tom und Heidi könnten sich endlich das Jawort geben und würden dadurch alle Hochzeitsgerüchte bestätigen. Ob die beiden allerdings diesen finalen Schritt gehen, ist nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein, ob wir unser Lieblings-Model bald in einem Brautkleid sehen dürfen...