Heidi Klum & Tom Kaulitz: Doppeltes Glück!

und schweben auch nach knapp einem Jahr Liebe auf Wolke Sieben. Nun soll die Hochzeit dieses Glück noch mehr krönen. Und die soll gleich doppelt stattfinden....

Heidi Klum: So schnell funkte es mit Tom Kaulitz

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Doppelter Grund zur Freude?

Ja, denn wie in den Medien berichtet wird, sollen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz gleich zwei Mal das Ja-Wort geben. Wie "Gala" erfahren haben will, sollen die Turteltauben schon im Mai standesamtlich heiraten. Dann werden die beiden nämlich für das GNTM-Finale in Deutschland sein. "Zu dieser Zeit werden die beiden das erste Mal heiraten. Ganz klassisch, ganz deutsch. Standesamtlich in Heidis Heimat. Und nur der engste Familienkreis wird dabei sein", will ein Insider wissen.

Aber damit nicht genug!

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Große Party in Italien?

Das Paar soll nämlich auch eine zweite, große Feier planen. Die soll aber auf Capri oder Sardinien stattfinden. Ob der Insider da wirklich recht hat? Man darf gespannt sein. Dass Heidi und Tom aber tatsächlich in Deutschland heiraten, wirkt gar nicht so abwegig. Erst kürzlich wurde der Tokio Hotel-Star mit Heidis Mutter in Schloss Bensberg beobachtet. Etwa um die Zeremonie zu planen?