Heidi Klum & Tom Kaulitz: Eklat auf dem Kindergeburtstag!

Hochprozentiges zwischen Hüpfburg und Heliumballons? Klingt nicht gerade nach klassischem Kindergeburtstag! Doch auf der Party der kleinen Lou (9) sorgte Mama am Wochenende mit ihrem Turtel-Tom für ein echtes Fusel-Fiasko: Während die Gäste sich nämlich mit Piñata, bunten Henna-Tattoos und Torte amüsierten, war für Tom eher Cocktail-Stunde: Auf einem -Posting der 45-jährigen Model-Mama posiert sie mit ihrem Liebsten, der dabei einen verdächtigen Drink in der Hand hält – Eiswürfel und Strohhalm inklusive. Sieht verdammt nach einem Cocktail aus...

Tom Kaulitz ließ es krachen

Klar, ob’s Sprit oder Sprite war, lässt sich natürlich nicht beweisen. Fakt ist aber: Tom wirkt auf einem kurzen Clip seiner Liebsten ein wenig angesäuselt. Außerdem ist der Magdeburger durch und durch Partyhengst, gibt häufig Gas am Glas und sitzt beim Feiern nur ungern auf dem Trockenen – Kindergeburtstag hin oder her. „Es kam schon mal vor, dass mein Bruder Bill und ich aus Langeweile hardcoremäßig getrunken, gekifft und Pillen eingeworfen haben“, so der 29-Jährige über sein bisheriges Partyleben.

Heidi Klum: Pikante Enthüllung über Tom Kaulitz!

Und Langeweile dürfte zwischen Neunjährigen und ihren Mamis mit Sicherheit aufkommen...Außerdem ist der Musiker definitiv wildere Partys gewohnt. „Selbst wenn man nicht aus Berlin kommt, kann man in der Stadt entspannt bis 9 Uhr morgens irgendwo Gas geben“, schwärmte er erst kürzlich über wilde Nächte in der deutschen Hauptstadt. Abstinenz hört sich definitiv anders an! Doch nicht nur Toms Verhalten dürfte bei Lous Klassenkameraden und ihren Vorstadt-Müttern für bestürzte Blicke gesorgt haben.

Heidi Klum lässt Tom alles durchgehen

Auch Mamas Schmatz-Show ließ für Lou die Birthday-Bash vermutlich zur Peinlich-Party werden. Denn wie Heidis Posts beweisen: Hier wurde geschleckt, geschlabbert und geknutscht. Kuschel-Kurs in Dauerschleife sozusagen! Und das vor den Augen aller Gäste! Für welche Neunjährige wäre es nicht unangenehm, ihre Mutter dauernd so enthemmt zu sehen? Zudem dürfte es für das jüngste Klum-Kind ohnehin nicht gerade leicht sein, ihre Mutter neuerdings dauernd mit deren Lover zu teilen. Denn egal, wo Heidi ist, Tom ist auch nicht weit – selbst im Familien-Urlaub! „Ich war für zwei Wochen mit meinen Kindern und meinem Freund verreist. Wir hatten eine großartige Zeit. Wir hatten viel Spaß“, säuselte Heidi gerade. Denn eines steht für sie fest: Ohne ihren Liebsten geht gar nichts mehr! „Es läuft sehr gut“, schwärmte die Model-Mama verknallt. „Ich liebe ihn sehr!“ Aber muss sich deshalb auch auf der Geburtstagsfeier ihrer Tochter alles nur um ihn drehen?

