Heidi Klum & Tom Kaulitz: Endlich! Offizielles Liebes-Outing!

Na, also! Nachdem die Gerüchteküche um Model-Mami Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28) gar nicht mehr aufhören wollte zu brodeln, gibt es jetzt endlich den Beweis für ihre neue Liebe!

Heidi Klum: Erneutes Liebes-Drama

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Liebes-Beweis!

Nachdem das ungewöhnliche Paar einige deftige Schlagzeilen abgeräumt hat, waren ihre Fans außer sich: Ein neuer (junger) Mann an ihrer Seite? Und dazu noch einer, der mit allen Wassern gewaschen ist, was die Damenwelt betrifft? Viele gingen nur davon aus, dass ihre Knutsch- und Fummel- Schnappschüsse und die Liebelei in Mexiko lediglich der PR diente. Ja, herzlich Willkommen im 21. Jahrhundert, aber der Altersunterschied von 16 Jahren ist auch heute noch ein Thema. Heidi, als Medien-Profi, wollte angeblich nur im Gespräch bleiben und Tokio-Hotel-Gitarrist sollte nur hübsches Beiwerk für ihre Schlagzeilen sein. Und dann das.

Heidi Klum und Tom Kaulitz am Flughafen von Los Angeles wenn

Heidi Klum und Tom Kaulitz halten Händchen

Während andere Promis für gewöhnlich erst Händchen halten und dann halbnackt aufeinander sitzen, hat die Vierfach-Mama es dieses Mal einfach andersherum gemacht. Erst sah man sie wild knutschend auf einem Balkon während der Drehpause zu "America's Got Talent", dann oben ohne mit Tom in Mexiko. Jetzt zeigen sie sich ganz ungeniert händchenhaltend am Flughafen von Los Angeles, wo beide wohnen. Wie praktisch. Während die ersten Aufnahmen der Turteltäubchen allerdings Paparazzi-Schnappschüsse aus der Ferne waren, läuft sie jetzt mit ihrem Jüngling direkt ins Blitzlichtgewitter. Zufall? Wohl eher nicht. Auf ein richtig offizielles Liebes-Outing warten ihre Fans zwar noch, aber bei diesen Bildern kann das nicht mehr allzu lange dauern...