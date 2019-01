Heidi Klum: Tom Kaulitz entwarf ihren Verlobungsring selbst

hat sich lange Gedanken darüber gemacht, wie er um die Hand von anhalten soll. Nun wurde bekannt, dass der 29-Jährige sogar den Verlobungsring selbst entworfen hat.

Tom Kaulitz zeichnete den Ring

„Erst fertigte er eine Zeichnung an, dann machte er sich auf die Suche nach den passenden Steinen“, erzählt ein Freund des Paares im Gespräch mit „People“. „Er wusste, dass Heidis Lieblingsfarbe Grün ist. Also suchte er nach dem perfekten grünen Stein, einem Alexandrit, und fand dann die perfekten Diamanten, um ihn zu betonen.“ So entstand ein wunderschönes Unikat, mit dem Tom an Weihnachten vor Heidi auf die Knie gehen konnte.

Besonders cool: Alexandrit gilt als Geburtsstein für alle, die im Juni zur Welt gekommen sind. Heidis Geburtstag ist am 1. Juni - somit ist der Stein perfekt für sie! Kathryn Money von "Brilliant Earth" verriet dem Magazin „Page Sixverriet“, dass der Wert des Rings zwischen 20.000 und 30.000 Dollar lieg. Tom hat für seine Liebste also tief in die Tasche gegriffen...