Seit Wochen überschlagen sich die Gerüchte um die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz. Erst kürzlich plauderte eine Quelle gegenüber "InTouch Weekly" aus, dass sich die beiden Turteltauben auf der italienischen Insel Capri das Ja-Wort geben wollen. "Sie waren zusammen im August in Capris blauer Grotte und sie hatten eine tolle Zeit. Sie werden Toms Familie einfliegen lassen und Heidis Kids werden auch Teil der Zeremonie sein", verriet der Bekannte. Doch anscheinend haben sich die Pläne wieder geändert...

Hochzeit in Bergisch Gladbach?

"Wir sind immer noch zwischen Bergisch Gladbach und Magdeburg hin und hergerissen", scherzte Tom kürzlich bei "Late Night Berlin". Meinte es der -Gitarrist damit wirklich ernst? Jetzt wurde er im Schlosshotel Bensberg in Bergisch Gladbach erwischt! Gemeinsam mit Heidis Mama Erna und Halbbruder Michael saß er in der Lobby. Und auch Bruder Bill hat in dem romantischen Hotel eingecheckt, wie er in seiner -Story verriet. Schmiedeten die vier dort etwa Hochzeitspläne?

Ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Immerhin residierten in dem Fünf-Sterne-Hotel schon wie , und . Und auch Heidis Familie wohnt direkt um die Ecke. Ob die Gerüchte wirklich stimmen, wissen wohl nur die beiden...