In einer Woche findet das große Finale von "GNTM" statt. Doch welche Musikacts in diesem Jahr dabei auftreten, wurde bisher unter Verschluss behalten. Bis jetzt!

Heidi Klum verkündet die Mega-News

Auf ihrem -Account veröffentlicht Heidi einen kurzen Trailer für die Final-Show – und lüftet damit das gut behütete Geheimnis. In der letzten Folge steht ihr Verlobter Tom Kaulitz mit seiner Band auf der Bühne. Schon länger wurde gemunkelt, dass die vier Magdeburger Jungs, die auch den Titelsong "Melanchonic Paradise" beisteuerten, dabei sind. Frontmann konnte in dieser Staffel bereits ein wenig "GNTM"-Luft schnuppern. In Folge 13 griff er als Gastjuror seiner Schwägerin in spe unter die Arme.

Doch Heidi hat noch einige weitere Leckerbissen im Gepäck. Neben Tokio Hotel statten auch die Jonas Brothers, , und den Nachwuchsmodels einen Besuch ab. Außerdem kündigt die Modelmama an: "Ich habe noch einen Superstar als Überraschung für meine Mädchen und auch euch." Wir können also gespannt sein...