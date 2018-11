Heidi Klum & Tom Kaulitz: Getrennte Wege!

Reddit this

Heidi Klum und Tom Kaulitz verbringen jede freie Minute miteinander. In der nächsten Zeit müssen sie auf Zweisamkeit jedoch verzichten.

Das Paar war auf gemeinsamen Events und hat viele Schnappschüsse bei gepostet – vor wenigen Tagen posierten sie erst bei Heidi Klums legendärer Halloween-Party. In den nächsten Monaten wird damit erstmal Schluss sein, denn bei beiden ruft die Arbeit.

Räumliche Trennung bei Heidi und Tom

Die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ wird demnächst gedreht – wird sich also manchmal auch wieder in Deutschland blicken lassen. Die neue Staffel wird aber teilweise auch im Ausland gedreht. Für die Model-Mama dürfte diese Zeit ohne ihrem Liebsten besonders schwer fallen.

Und auch hat viel zu tun. Von April bis Juni 2019 findet die "Melancholic Paradise Tour" statt – mit „ “ tourt er quer durch Europa. In dieser Zeit wird der Sänger wohl nur selten seine Heidi sehen. Das ist aber nicht das einzige Projekt, denn die Jungs planen auch noch eine neue Platte.

Bei dem Paar muss das Privatleben künftig etwas kürzer treten und es ist durchaus möglich, dass sich berufliche Termine bei Heidi und Tom überschneiden werden. Vielleicht ist Tom Kaulitz aber wieder beim Finale von „Germany’s next Topmodel“ dabei, welches Ende Mai stattfinden wird.