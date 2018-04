Heidi Klum: Tom Kaulitz hat sie eiskalt ausgetauscht!

Na, ob dieser Anblick Heidi Klum gefallen wird? Seit dem Mexico-Urlaub sind das Model und ihr Toyboy Tom Kaulitz getrennt - zumindest räumlich. Doch während die 44-Jährige den Tokio Hotel-Star offenbar vermisst und sogar in ihrer Instagram-Story postet, hat der Musiker Spaß ohne sie! Er hat Heidi Klum bereits gegen zwei andere Blondinen ausgetauscht...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Liebes-Aus enthüllt!

Tom Kaulitz feiert mit zwei Blondinen

Tom Kaulitz und sein Bruder feierten gerade bei einer exklusiven Veranstaltung. Die Brüder sitzen am Tisch, neben Tom Kaulitz sitzen zwei hübsche Blondinen. Eine von ihnen ist Influencerin Caro Daur. Die Gruppe hat mächtig Spaß und genießt den Abend in vollen Zügen. Tom wirkt nicht gerade so, als würde er Heidi Klum schmerzlich vermissen... Liegt es vielleicht daran, dass sie längst getrennt sind? Denn auch Heidi zeigt sich bei Instagram in den Armen von zwei anderen Männern...

Tom Kaulitz hat Spaß! Instagram/ Bill Kaulitz

Sind Tom Kaulitz und Heidi Klum längst getrennt?

Bill Kaulitz streute das Gerücht um ein Liebes-Aus von Tom Kaulitz und Heidi Klum. Er postete aus heiterem Himmel einen Herzluftballon, den er mit einer Schere zerstach. Ob das wirklich die Bestätigung der Trennung war? Wer weiß! Oft sagen Bilder ja doch mehr als Worte...