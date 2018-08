Reddit this

Hier ein Küsschen, da eine Umarmung: und lassen keine Gelegenheit aus, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass sie ja sooo verliebt sind. Haben die Turteltauben etwa schon den nächsten Schritt gewagt? Ein Paparazzo hat die beiden jetzt mit den Verlobungsgerüchten konfrontiert...

"Werdet ihr bald heiraten?"

Heidi und Tom sind gerade zurück aus dem Liebesurlaub. Gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill kamen sie am Sonntag am Flughafen von Los Angeles an. Klar, dass sich die Paparazzi sofort auf sie stürzten. Ein Fotograf wollte es genauer wissen: "Werdet ihr bald heiraten?", fragte er. Eine richtige Antwort bekam er allerdings nicht. Beide gingen schweigend zum Auto. Ein Dementi klingt definitiv anders! Und manchmal ist keine Antwort ja auch eine Antwort...

Tom macht Heidi happy

Fakt ist: Heidi ist mit Tom so glücklich wie schon lange nicht mehr. Am Freitag turtelten sie noch auf der Unicef-Gala auf Sardinien. Dass sie dabei beobachtet wurden, schien die beiden überhaupt nicht zu stören. Kein Vergleich zu Miesmuschel ! Mittlerweile ist der " "-Star sogar schon in die Familie integriert. "Man kann sich gut unterhalten auf Deutsch. Die Mama spricht Deutsch, der Bill spricht Deutsch", sagte Günther Klum neulich auf einer Veranstaltung. Sogar Heidis Kinder hat Tom schon kennengelernt.

Ob wirklich bald die Hochzeitsglocken läuten? Wir könnten es uns vorstellen...