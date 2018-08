Reddit this

Soll sie es wagen, oder wird es am Ende nur eine bittere Enttäuschung? Ist die Zeit schon reif für einen solch großen Schritt? Alles Gedanken, die (45) in den letzten Wochen sicher Kopfzerbrechen bereitet haben.

Seit gerade einmal vier Monaten sind sie und Tom Kaulitz (28) ein Paar. Ließen die ganze Welt an ihrer frischen Liebe teilhaben. Dass der Tokio-Hotel-Musiker aber offensichtlich mehr als nur ein kurzer Zeitvertreib für die Model-Mutti ist, beweisen die jüngsten Bilder: Heidi nimmt ihren jungen Partner mit auf den roten Teppich der Unicef-Party auf Sardinien! Wenn das kein Zufall ist. Immerhin ist ihr Ex Flavio Briatore (68) auch eingeladen. Ein gemeinsames Treffen ist also unausweichlich!

Heidi wagt den großen Schritt

Doch sieht man sich das -Profil von Heidi einmal genau an, dann kann man gemeinsame Videos und Fotos mit Tom und Flavio entdecken. Mehr noch: Es gibt sogar einen Schnappschuss, auf dem der Italiener mit seiner leiblichen Tochter Leni (14) posiert.

Heidi Klum: Dieses Foto beantwortet alle Schwangerschafts-Gerüchte!

Scheint ganz so, als habe sich Heidi herzklopfend dazu durchgerungen, den Kontakt von Vater und Kind zuzulassen. Und Tom? Der wird an dieser großen Entscheidung sicher maßgeblich beteiligt gewesen sein. Weiß er doch als Zwilling, wie wichtig Familie für die Entwicklung von Kindern ist!