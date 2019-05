Heidi Klum & Tom Kaulitz: Hochzeit im TV?

Reddit this

Hier kommt die Braut... kann es kaum abwarten zu ihrem Schatz "Ja" zu sagen. Und vielleicht darf da sogar ganz Deutschland zuschauen...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Radikaler Schlussstrich vor der Hochzeit!

Heidi Klum: Hochzeit bei GNTM?

Denn seit einer Pressekonferenz stellt sich bei den Fans eine Frage: Werden Heidi Klum und Tom Kaulitz im Finale von GNTM heiraten? Die Model-Mama selbst schürrt das süße Gerücht!

"Es wird vielleicht eine Hochzeit geben. Aber wer wird heiraten?", gibt sich die 45-Jährige geheimnisvoll. Vielleicht ja sogar sie selbst.... Oder der Medienprofi weiß einfach nur, wie man es spannend macht...

Heidi Klum feiert ihren Junggesellenabschied

Ihren Junggesellenabschied hat die jedenfalls schon gebührend gefeiert. Bei zeigt sie sich happy auf den Schultern von zahlreichen attraktiven Strippern. "Bachelorette Party before my big day", jubelt sie. Lange kann es bis zum großen Tag also nicht mehr dauern...