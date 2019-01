Heidi Klum & Tom Kaulitz: Hochzeits-Details enthüllt!

Für und kann es gar nicht schnell genug gehen! Im Mai machten sie ihre Liebe offiziell, Weihnachten folgte schon die Verlobung. "Ich habe JA gesagt", verkündete sie stolz auf . Bei der diesjährigen Verleihung der streckte sie immer wieder stolz ihren funkelnden Klunker in die Kamera.

Traumhochzeit in Köln

Ein Insider lüftete jetzt gegenüber dem amerikanischen Portal "Life & Style" ein gut gehütetes Hochzeits-Geheimnis. Heidi und Tom wollen in Deutschland vor den Altar treten. "Heidi will ein spektakuläres Liebes-Fest in Köln feiern", erzählte die Quelle. "Mit all ihren Verwandten und dem besten deutschen Essen - wie Bratwürste, Schnitzel und natürlich Bier. " Ganz abwegig ist die Vorstellung nicht. Immerhin haben beide deutsche Wurzeln. Heidi kommt aus Bergisch-Gladbach, Tom aus Loitsche bei Magdeburg.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Zerbricht ihre Liebe am Babywunsch?

Diese Stars werden eingeladen

Angeblich wollen sich die beiden das Ehe-Versprechen sowohl auf Deutsch und auf Englisch geben. Damit auch die internationalen Gäste etwas verstehen. Auf der Gästeliste stehen u.a. Top- , Tim Gunn, Simon Cowell und . und sogar Heidis Ex-Mann Seal. Doch eines bereitet Heidi weiterhin Kopfzerbrechen: Ihr Brautkleid. Das Richtige soll sie bis jetzt noch nicht gefunden haben.

Wann die Mega-Sause steigt? Das ist bisher noch nicht bekannt...