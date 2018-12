Heidi Klum & Tom Kaulitz: Hochzeits-Sensation noch VOR Weihnachten!

Wenn hier mal nicht alle Zeichen auf eine baldige Heirat stehen... Liebes-Schwüre, Kuschel-Auftritte – noch nie zeigte sich Heidi Klum (45) so verliebt und sicher mit einem Mann wie mit (29). Und beinahe täglich gibt die Modelmama neue Hinweise auf ein mögliches Jawort.

Heidi und Tom im Hochzeits-Fieber

Er wirbelt sie durchs Wohnzimmer, sie küsst ihn innig, lobt ihn für seine tänzerischen Künste. Das Video, das die „GNTM“-Chefin kürzlich auf veröffentlichte, wirkt fast wie die Probe zu einem Hochzeitstanz. Ihrem eigenen sogar? Denn nicht nur das fällt auf! Gerade erst wurde Heidi auf einem Braut-Posting verlinkt, bei dem es um die perfekten Wimpern zur Hochzeit geht. Sogar einer Brautmoden-Seite folgt sie seit Kurzem. „Zuhairmuradmariage“ gehört dem libanesischen Designer Zuhair Murad – von ihm trug sie bereits ein weißes Brautkleid bei dem ersten öffentlichen Auftritt von ihr und Tom im Frühling. Ein eindeutiges Statement, oder? Scheint so, als sei die Hochzeit für Heidi nur noch eine Frage der Zeit. Und lange dürfte das wohl auch nicht mehr dauern – vielleicht stehen sie sogar dieses Weihnachten noch vor dem Traualtar!

Heidi Klum ist total verliebt

Schließlich ist Heidi sich sicher: Tom ist die Liebe ihres Lebens: „Vielleicht war es immer diese eine Sache, die gefehlt hat – ich habe einen Deutschen gebraucht.“ Mit Kaulitz teile sie nicht nur „die gleichen Wurzeln“ und „die gleiche Erziehung“, sondern auch dieselbe Sprache. Vielleicht ist er der erste Mann, der wirklich versteht, wovon ich überhaupt rede.“ In der Show von Talkmasterin Ellen DeGeneres (60) ließ sie auch schon durchblicken, dass eine Hochzeit „vielleicht“ möglich wäre.

Trägt Heidi schon einen Verlobungsring?

Das ist nun schon zwei Monate her – eine gefühlte Ewigkeit für das verliebte Paar. Gut möglich, dass Heidi und Tom da bereits über eine Verlobung gesprochen haben! Denn kurze Zeit später präsentierte das Model mehrfach einen auffälligen großen Ring an ihrem linken Ringfinger. Der Stelle, an der in Deutschland der Verlobungsring getragen wird! Der grüne, schwere Ring würde jedenfalls zu Toms exzentrischem Modegeschmack passen. Und auch dass Heidi ein Schmuckstück so deutlich inszeniert, kam bisher noch nicht vor. Für beide wäre es jedenfalls nicht der erste Ehe-Versuch. Heidi war von 1997 bis 2002 mit dem Starfriseur Ric Pipino und von 2005 bis 2014 mit (55) verheiratet. Tom führte drei Jahre eine Ehe mit dem Model Ria Sommerfeld. Also warum sollten sich die beiden nicht einfach noch mal trauen?