Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ihr Ehe-Glück liegt in Scherben!

Oh je! Damit haben die Fans von und definitiv nicht gerechnet! Obwohl sich die beiden erst im August das Jawort gaben, sollen sie nun in einer handfesten Liebes-Krise stecken...

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben unterschiedliche Vorstellungen

Das Heidi Klum ihr Leben gerne via Social Media teilt, ist definitiv nichts Neues! Die lässt kaum eine Gelegenheit aus, um ein neues Foto aus ihrem Alltag oder ihrem Berufsleben zu teilen. Tom hingegen hält sich in den öffentlichen Medien eher bedeckt. Er hat zwar einen eigenen " "-Account, postet darauf allerdings nichts. Für das Paar nicht immer leicht, einen gesunden Mittelweg im Social Media-Leben zu finden. Doch nicht nur "Instagram" und Co. sollen Heidi und Tom zu schaffen machen...

Tom ist genervt

Wie nun durch einen Insider gegenüber US-"Intouch" berichtet wird, soll Tom vom Leben in mittlerweile genug haben: "Tom ist ein schüchterner und zurückhaltender Mensch, der dieser Bussi-Bussi-Gesellschaft eher skeptisch gegenüber steht." Ebenfalls heißt es weiter: "Er liebt seine Heidi über alles, aber Teil dieses Showbiz-Lebens zu sein und Smalltalk auf Partys zu machen, ist nicht so sein Ding." Autsch! Werden Heidi und Tom diese Hürde meistern? Und bedeutet dies, dass die beiden über einen Umzug in ihrer Heimat Deutschland nachdenken? Wir können gespannt sein...

