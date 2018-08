Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jaa, sie haben ein süßes Geheimnis!

Reddit this

Fünf Monate lang sind und jetzt offiziell ein Paar - und die beiden verschwenden wahrlich keine Zeit! Nachdem Tom jetzt auch offiziell endlich geschieden ist, ist das Pärchen bereit für den nächsten Schritt. Und der wird groß!

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Baby-Sensation dank Fruchtbarkeits-Kette

Heidi Klum und ihr 17 Jahre jüngerer Freund haben in den USA heimlich, still und leise einen süßen Plan geschmiedet, wie ein Vertrauter jetzt verriet. So verliebt wie die beiden sind, zweifelt sowieso kaum noch jemand daran, dass Hochzeits- und Baby-News noch lange auf sich warten lassen werden. Und nun gießt auch noch der Insider Öl ins Feuer und bestätigt, dass die beiden hinter den Kulissen schon längst viel weiter sind...

Nachdem Heidi Klum mit einem Liebes-Tattoo für Tom (ein T am Handgelenk) bereits die Ernsthaftigkeit ihrer Liebe zum Ausdruck gebracht hat, will sie dem 28-Jährigen nun auch noch seinen Herzenswunsch erfüllen.

