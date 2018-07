Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jetzt bricht sie endlich ihr Schweigen!

Reddit this

Seit Wochen turteln und ihr Toyboy fröhlich in der Öffentlichkeit. Anfangs konnten viele gar nciht glauben, dass die beiden wirklich zusammen sind. Mittlerweile gibt es daran aber keinen Zweifel mehr. Doch eine Sache bleibt immer ein Thema: Der Altersunterschied von 17 Jahren. Und zu dem hat sich Heidi Klum jetzt zum allerersten Mal geäußert...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Erschütternd, was jetzt herauskommt!

Für Heidi Klum ist das Alter kein Problem

Anders als viele geht Heidi Klum mit dem großen Altersunterschied zwischen sich und Tom Kaulitz ganz entspannt um. Im Interview mit InStyle" verrät sie offen: "Das ist wirklich das einzige Mal, wenn mir das Alter ins Gesicht gedrückt wird und ich eine Antwort geben muss. Daran denke ich nicht wirklich viel. Man muss einfach ein glückliches Leben führen, ohne sich zu sehr darüber Gedanken machen zu müssen, was Menschen denken, denn Sorgen bereiten einem nur noch mehr Falten."

Heidi Klum macht sich also so gar keine Gedanken darüber, wie alt ihr Freund ist. Und Tom Kaulitz scheint es genauso wenig zu interessieren. Die beiden sind verliebt und Liebe kennt eben kein Alter.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Bekommen sie ein Baby?

Anstatt sich also Gedanken über das Alter zu machen, genießen Heidi Klum und Tom Kaulitz einfach die Zeit gemeinsam. Denn zwischen den beiden ist es richtig ernst. Vielleicht sogar so ernst, dass die beiden eine Familie gründen wollen?

Kürzlich wurden die beiden in einem Baby-Shop entdeckt, in dem sie ganz verliebt rumknutschten. Ist da etwa schon Nachwuchs in der Planung? Man darf gespannt sein...