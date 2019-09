Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jetzt lüften sie ihr süßes Geheimnis!

Reddit this

Heidi Klum und Tom Kaulitz schweben auch Wochen nach der Hochzeit noch auf Wolke sieben. Doch was halten eigentlich die Kinder des Models von der neuen Situation?

Als bekannt wurde, dass und ein Paar sind, war der Aufschrei groß. Viele Fans wollten nicht daran glauben, dass die Beziehung der beiden für die Ewigkeit halten könnte. Doch spätestens seit ihrer Hochzeit dürfte klar sein, dass es sich hier um weitaus mehr als nur einen kleinen Flirt handelt. Das Model und ihr 30-jähriger Ehemann schweben auf Wolke sieben!

Heidis Kinder lieben Tom

Doch wie verstehen sich eigentlich Heidis Kinder mit Tom? Immerhin mussten sie eine neue Person in die Familie aufnehmen. Das kann manchmal eine ganz schöne Umstellung sein! Doch: „So weit, so gut", sagt die „GNTM“-Chefin gegenüber „Us Weekly“. Zur Sicherheit fragt sie aber noch einmal bei Tom nach: „Schatz, was meinst du?"

Der Tokio-Hotel-Star kann seiner Liebsten scheinbar nur zustimmen. „Ich finde, es läuft sehr gut", verrät er. Und auch die Kinder scheinen ihn mit offenen Armen empfangen zu haben. Zur Hochzeit malten sie Tom ein Bild, auf dem die gesamte Patchwork-Familie zu sehen ist. Hach!

