Heidi Klum & Tom Kaulitz: Überraschung am Hochzeitstag!

Ab heute sind sie unter der Haube!

Fans aus aller Welt feiern mit: Am heutigen Samstag läuten für und Sänger die Hochzeitsglocken.

Zusammen mit Freunden und Familie sticht das Brautpaar auf einer Luxus-Yacht vor Capri in See und ins Eheleben - jetzt äußerte sich der Bürgermeister der italienischen Insel mit einem überraschenden Statement zu der Promi-Hochzeit!

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Keine standesamtliche Hochzeit auf Capri angemeldet

Wie ein Sprecher des Bürgermeisters von Capri gegenüber der Nachrichtenagentur dpa mitteilte, seien Heidi Klum und ihr Tom nicht beim örtlichen Standesamt angemeldet - es handele sich bei der Hochzeit um eine rein private Feier.

Ein Statement, das wochenlange Spekulationen darüber, dass das Model und der -Sänger längst verheiratet seien, weiter anheizen dürfte!

Klum-Kaulitz-Hochzeit auf dem Wasser: Küstenwache wurde eingeschaltet

Wie die Bild-Zeitung in Erfahrung brachte, setzte sich das Brautpaar mit anderen offiziellen Stellen der Insel dagegen in Verbindung: So mussten italienische Behörden das Jawort zu See erst genehmigen.

Laut Angaben des Blattes sei vor der Promi-Sause die Küstenwache informiert worden, zudem würde die Yacht von einem Patrouillenboot begleitet.

Die Behörden würden den Festlichkeiten zu Wasser jedoch keine Grenzen setzen:

"Die können auf dem Schiff machen, was sie wollen", erklärte ein capresischer Polizist gegenüber Bild.