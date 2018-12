Heidi Klum & Tom Kaulitz: Mega Zoff am GNTM-Set

Oh oh, was ist denn da los? bekam jetzt Besuch am Arbeitsplatz von ihrem Lover Tom Kaulitz, und offenbar gab es dabei ordentlich dicke Luft...

Fotografen erwischten das Traumpaar des Jahres, als sie abseits der Kameras mit ernsten Mienen angespannt diskutierten. Ziehen am Liebeshimmel etwa die ersten dunklen Wolken auf?

Stress bei Heidi Klum und Tom Kaulitz?

Schon im vergangenen Jahr bekam Heidi Klum Unterstützung bei GNTM von den Kaulitz-Zwillingen. Auch im Finale von GNTM 2018 saßen die beiden im Publikum - damals strahlend und glück. Inzwischen hat sich das Blatt anscheinend gewendet. Den Fotos nach zu urteilen, scheint es eine handfeste Krise zu geben...

Die Bilder seht Ihr im Video: