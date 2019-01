Heidi Klum & Tom Kaulitz: Neue Hochzeits-Details enthüllt!

Reddit this

Jetzt ist es raus! Obwohl Heidi Klum und Tom Kaulitz erst an Weihnachten ihre Verlobung bekannt gaben, beschäftigt ihre Fans nur ein Thema: Die Hochzeit der beiden...

Es war die Sensation an Weihnachten! Via " " verkündeten und ihre Verlobung und ließen damit alle Fan-Herzen höherschlagen. Doch wie sieht es eigentlich mit ihren Hochzeitsplänen aus? Treten die beiden schon in diesem Jahr vor den Traualtar?

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Das verrät Günther Klum zur Hochzeit!

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Hochzeit in Köln?

Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz eine Hochzeitsfeier in Köln anstreben würden. Die beiden sollen dabei ein absolutes MEGA-Event planen. Doch was ist dran an den Gerüchten? Supermodel Karolína Kurková, die seit Jahren mit Heidi befreundet ist, verschafft nun Klarheit!

Tom macht Heidi glücklich

Wie Karolina nun gegenüber "Prominent" verrät, lassen sich Heidi und Tom mit der Hochzeitsplanung noch etwas Zeit. So berichtet sie: "Die Einladungen sind noch nicht raus, die Verlobung war ja gerade erst. Ich bin so glücklich für sie. Sie verdient es, glücklich zu sein. Sie ist toll und arbeitet sehr hart. Wenn er sie glücklich macht, ist das das Wichtigste." Was für süße Worte! Wann Heidi und Tom wohl vor den Traualtar treten werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!