Heidi Klum & Tom Kaulitz: Peinlicher Penis-Skandal

Ja, sie sind soooo verliebt. Daran lassen und seit Wochen niemanden mehr zweifeln. Ein Knutsch-Bild hier, ein Tanz-Video da - das Paar zelebriert ihre Liebe in aller Öffentlichkeit. Und besonders Heidi Klum nimmt kein Blatt vor den Mund....

Das Model war gerade einmal wieder bei der Ellen DeGeneres Show zu Gast. Dort spielte sie ein lustiges Quiz - so weit, so gut. Zumindest, bis es zu einer ganz bestimmten Frage kam. Denn als Heidi Klum gefragt wurde, was sie an Tom Kaulitz lieben würde, platzte es aus ihr heraus: "Seinen Wiener, seinen Mund und seine Augen." Ok, scheint als habe die Mutter von vier Kindern ein Körperteil des Musikers am aller liebsten....

Der Penis von Tom Kaulitz ist übrigens nicht zum ersten mal Thema. Schon einmal lachte die 45-Jährige, dass sie auf "dicke, fette deutsche Wurst" steht. Eine Anspielung auf ihren jungen Freund? Und selbst der -Star witzelte schon mal bei einem Interview: "Ich habe immer über eine Penisverkleinerung nachgedacht."

Doch so offen Heidi Klum über den Penis von Tom Kaulitz spricht, so bedeckt zeigt sie sich, wenn es um die Verlobung geht. Obwohl sie selber die Neuigkeit über verkündet hat, gab sie sich bei bedeckt. Auf die Frage, ob der Magdeburger ihr einen Heiratsantrag gemacht hat, antwortete sie nur: "Nicht dass ich wüsste!" Das war ihr dann offenbar zu privat....