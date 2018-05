Heidi Klum & Tom Kaulitz: Schockierende Fotos aufgetaucht!

Es ist die Liebes-Überraschung des Jahres! Heidi Klum und Tom Kaulitz sind ein Paar! Seit eingen Wochen turteln die zwei Stars wie verliebte Teenager. Tom selbst bestätigte sogar, dass er in einer Beziehung ist. Und Heidi bekommt das Grinsen gar nicht mehr aus ihrem Gesicht. Und so langsam gewöhnen sich auch die Fans an die überraschende Liebelei.

Heidi Klum knutscht NACKT mit Tom Kaulitz im Liebesurlaub!

Doch jetzt sind pikante Bilder von Heidi Klum und Tom Kaulitz aufgetaucht, die für Furore sorgen. Die Schock-Fotos seht ihr im VIDEO:

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Liebes-Überraschung

Als Heidi Klum und Tom Kaulitz zum ersten Mal zusammen fotografiert wurden, wurde schnell gemunkelt, dass da was geht. Nur kurze zeit später besuchte der Tokio Hotel Star das Model bei Dreharbeiten für "America's got Talent". Dort knutschten die Zwei völlig ungeniert auf einem Balkon. Jetzt wollen sie ihre Liebe nicht mehr verstecken.

Denn Heidi Klum und Tom Kaulitz werden nicht nur von Paparazzi verfolgt, die 44-Jährige zeigt sich auch bei Instagram total verknallt mit ihrem neuen Boy. Da hat maor wohl mitten ins Schwarze getroffen....