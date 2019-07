Heidi Klum & Tom Kaulitz: Schon verheiratet? Das sagt Papa Günther

Reddit this

Hat alle an der Nase herumgeführt? Während sich die ganze Welt fragt wann die Traumhochzeit mit stattfindet, sollen die beiden schon längst vor den Traualtar getreten sein.

Heimliche Hochzeit in Beverly Hills?

Das behauptet zumindest ein Insider gegenüber "Bunte". Das Paar hat sich angeblich bereits am 22. Februar (ihr Jahrestag) in einem Gerichtsgebäude in Beverly Hills 9355 das Ja-Wort gegeben. Nur 35 Dollar soll die heimliche Trauung gekostet haben. Danach ging's zum romantischen Dinner ins Kult-Restaurant "Mr. Chow".

Schon in der Vergangenheit wurde immer wieder gemunkelt, dass die Hochzeit schon stattfand. Zuletzt als Heidi auf einem -Fanplakat mit dem Namen "Heidi Kaulitz" unterschrieb.

Das sagt Günther Klum

Doch was ist dran an den ganzen Gerüchten? hakte bei Heidis Vater Günther nach. Doch ein klares Statement gibt er nicht. "Mein Tipp: rufen Sie doch den Hochzeitsplaner Bill an", sagt der der 73-Jährige geheimnisvoll. Ein Nein klingt definitiv anders...