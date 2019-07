Heidi Klum & Tom Kaulitz: Sie haben längst "Ja" gesagt!

Eigentlich hieß es immer, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz dieses Jahr im August auf Capri von den Traualtar treten wollen. Nichts desto machten immer wieder Meldungen die Runde, dass die beiden bereits verheiratet sind. Die beiden hüllten sich dazu stets in Schweigen. Doch nun die Bestätigung...

Heidi Klum heizt die Hochzeits-Gerüchte an

Vor allem brachte die Hochzeits-Gerüchteküche um sie und Tom in den letzten Tagen immer wieder ins Brodeln. So postete die beispielsweise ein Video via , welches sie mit den Worten betitelte: "Sonntag Morgen bei den Kaulitz". Für ihre Fans bestand spätestens ab dem Zeitpunkt kein Zweifel mehr, dass Heidi ihren Tom bereits geehelicht hat. Doch damit nicht genug...

Heidi Klum und Tom Kaulitz haben "Ja" gesagt

Wie nun durch "Bunte" berichtet wird, sollen Heidi Klum und ihr Tom schon seit einem guten halben Jahr verheiratet sein. So wurde durch die Zeitschrift enthüllt, dass sich die beiden an ihrem Jahrestag, den 22. Februar 2019 im Beverly Hills Courthouse, das Jawort gegeben haben sollen. Was für eine Sensation! Ob Heidi und Tom diesen Schritt jedoch wirklich schon gewagt haben, wurden von den beiden bis jetzt noch nicht bestätigt. Wir können also weiterhin gespannt sein...