Heidi Klum & Tom Kaulitz: So fing ihre Liebe an!

Oh lá lá... Die Gerüchteküche um Topmodel Heidi Klum (44) will einfach nicht aufhören zu brodeln. Und ganz ehrlich - das blonde Powerpaket weiß ganz genau, wie man Paparazzi und Fans ins Schwitzen bringt. Frei nach dem alten Motto "Sex sells" gibt es mal heiße Küsschen hier, mal ein klitzekleiner Busenblitzer da - oder eben das volle Nackt-Programm obenrum. Gut, das ist nicht allzu außergewöhnlich - wäre ihr neuer Lover, der "Hans und Franz" bestaunt, nicht ausgerechnet 16 Jahre jünger und zudem selbst kein Unbekannter...

Heidi Klum: So lernte sie Tom Kaulitz kennen

Kaum jemand kam um den Ohrwurm herum: "Monsun" von Tokio Hotel. Im Fokus stand damals Bill Kaulitz (28), bei dem lange nicht klar war, ob Junge oder Mädchen. Ein Kuriosum damals! Während Bill heute allerdings mehr mit einem denkwürdigen Modegeschmack und weniger Musik Präsenz zeigt, schlägt sein Zwillingsbruder Tom (auch 28) andere Wege ein. Er fummelt öffentlich mit keiner Geringeren als der Model-Mama höchstpersönlich herum - zufällig vor massig Fotografen. Upps. Die beiden Turteltäubchen lernten sich Mitte März kennen und scheinbar lieben. Doch jetzt erstmal von vorne.

Heidi Klum: Kürzlich noch single

Vor Kurzem noch saß Heidi bei Ellen DeGeneres auf der Couch und erzählte dem gespannten Publikum, dass sie "sehr single" ist und "sich wieder neu verlieben will". Et voilá - da spazierte auch schon ein junger Mann durch den Monsun direkt in ihr Herz. So scheint es zumindest. Die beiden lernten sich auf dem Geburtstag ihres gemeinsamen Freundes, dem Designer Michael Michalsky (51), kennen. Darauf folgte ein romantisches Candlelight-Dinner im "Delilah" in West Hollywood. Und ja, die beiden verließen das Restaurant auch gemeinsam, Gentleman Tom fuhr mit Heidi davon. Und wurde daraufhin vor ihrem Anwesen gesehen - wo auch ihre Kinder wohnen. Das schreit nach Shitstorm und lange ließ er auch nicht auf sich warten. Aber Heidi wäre nicht Heidi, wenn sie nicht noch einen draufsetzen würde.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Liebes-Urlaub in Mexiko

Um die letzten Zweifler von ihrer sexy Liason zu überzeugen knutschte sie kurz darauf mit ihrem Tom auf einem Balkon während der Drehpause zur aktuellen Staffel von "America's Got Talent". Auch Heidi hat ein Talent: Wesentlich jüngeren Buben den Kopf zu verdrehen. Aber warum auch nicht? Die 44 Jahre nimmt man unserem schönsten deutschen Export-Gut wirklich nicht ab! Und wie schön und knackig sie ist, bewies sie dann noch mit wesentlich eindeutigeren Fotos aus ihrem Liebes-Urlaub in Mexiko. Die Fotos schlugen ein wie eine Bombe: Heidi Klum nackt im Liebesurlaub! Heidi Klum oben ohne! Und das veranlasste etliche Menschen, die 44jährige auf Instagram zu beleidigen. "Verhalte dich deinem Alter entsprechend", "hast du nicht schon genug Kinder", "pack deine Brüste ein". Heidi ist's wurscht, sie turtelt fröhlich weiter - auf ein offizielles Statement warten ihre Fans trotzdem noch...