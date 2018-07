Reddit this

Heidi Klum & Tom Kaulitz: So steht es wirklich um ihre Liebe!

Sie knutschten, sie fummelten und sie waren überglücklich! So sah man und in den letzten Wochen ständig! Doch kürzlich sind Fotos aufgetaucht, die was ganz anderes zeigten: Ernste Gesichter und fiese Laune. Kriselt es etwa schon bei dem Paar? Jetzt spricht Günther Klum Klartext!

Heidi Klum: "Ich glaube, ich habe mich gerade verlobt?!?"

Heidi Klum & Tom Kaulitz sind immer noch total verliebt

Die Liebe von Heidi Klum und Tom Kaulitz verläuft von Anfang an im Turbogang! Nach dem ersten gemeinsamen Foto wurden die beiden schon in aller Öffentlichkeit knutschend abfotografiert. Kurze Zeit später sah man das Paar auch schon gemeinsam mit den Kindern des Topmodels. Selbst eine Familienzusammenführung mit den Eltern hat schon stattgefunden. Und jetzt soll plötzlich alles aus sein?

Nein! Heidi Klum und Tom Kaulitz schweben immer noch auf Wolke Sieben. Das verrät Papa Klum jetzt ganz nebenbei. Im Gespräch mit weicht er zwar den Fragen der Reporterin zum Thema Heidi und Tom Anfangs lieber aus, doch von einer Trennung will er nichts wissen.

Irgendwann schwärmt er sogar: "Man kann sich gut in Deutsch unterhalten. Die Mama, der Bill, alle sprechen Deutsch."

Heidi Klum: Die Baby-News wurden endlich bestätigt!

Günther Klum verrät noch ein süßes Geheimnis!

Doch damit nicht genug. Am Ende verrät Günther Klum sogar noch ein süßes Geheimnis. "Die Lou hat jetzt gesagt, ich will auch deutsch lernen", erklärt er. Ist etwa der Stiefpapa in spe der süße Grund dafür?

Eins ist jedenfalls klar: Heidi Klum und Tom Kaultiz schweben immer noch auf Wolke Sieben...