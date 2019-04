Heidi Klum & Tom Kaulitz: So verbringen sie Ostern

Noch in diesem ist es soweit: und ihr Schatz treten gemeinsam vor den Traualtar.

Bei den "About You " in München absolvierte das Pärchen jetzt seinen ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt in Deutschland - und verriet nebenbei, wie besonders es in diesem Jahr Ostern feiert!

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Ostern bei den Schwiegereltern!

Zusammen mit Toms Zwillingsbruder Bill präsentierte sich das angehende Ehepaar in München den Kameras der Fotografen.

Während sich Heidi und Tom dabei mit Interviews zurückhielten, verrieten sie doch ein besonders süßes Detail über die kommenden Osterfeiertage!

Auf die Frage, wo das Paar in diesem Jahr Ostern feiern werde, antwortete die Model-Mama happy:

"Bei den Schwiegereltern!"

Ach, wie süß - klingt, als hätte sich Heidi Klum bereits vor der Hochzeit in ihrer Rolle als Ehefrau des Tokio-Hotel-Sängers eingefunden!