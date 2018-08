Reddit this

Heidi Klum & Tom Kaulitz: So zerstört er ihr Glück

Seit Wochen turteln und was das Zeug hält. Das Model scheint nur noch Augen für ihren jungen Lover zu haben. Doch ausgerechnet er zerstört jetzt ihr großes Glück!

Alle Einzelheiten erfahrt ihr im Video:

Tom Kaulitz und Heidi Klum: Hat ihre Liebe eine Chance?

Als die ersten Bilder von Heidi Klum und Tom Kaultiz im Internet auftauchten, dachten viele, diese Liebelei sei bloß ein Scherz. Doch sie haben sich geirrt. Nach dem ersten Knutschbild tauchten noch viele weitere auf und Heidi und Tom sind offiziell ein Paar.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Baby-Hammer! Sie ist offenbar schwanger!

Lange hat man die 45-Jährige nicht so lange gesehen, wie an der Seite des Musikers. Und auch Tom scheint das Glück in vollen Zügen zu genießen.

Wagen Heidi Klum und Tom Kaultiz den nächsten Schritt?

Den Höhepunkt erreichte die Gerüchteküche um die Turtelei von Heidi und Tom übrigens, als sie knutschend in einem Laden mit Babyklamotten entdeckt wurden. Die Babygerüchte kochten natürlich sofort auf.

Doch während alle spekulieren, schweigt das Paar - und genießt....