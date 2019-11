Heidi Klum & Tom Kaulitz: Süßer Liebesbeweis begeistert die Fans

Do it yourself - das ist das Motto von Heidi Klums jüngsten Liebesbeweis an ihren !

Auch wenn die Hochzeit des Paares bereits einige Monate zurück liegt, scheint das Pärchen verliebter denn je und dokumentiert das auch eifrig auf seinen Social Media-Kanälen.

Auf begeisterte ihre Follower jetzt mit einem Einblick in ihr fröhliches Familienwochenende - und präsentierte dabei auch einen selbstgebastelten Liebespullover!

Romentische Pulli-Kuns: Heidi Klum und ihr Tom. Foto: Instagram / Heidi Klum

Bemalter Liebes-Hoodie: Heidi Klum & Tom Kaulitz turteln sich durchs Wochenende

In ihrer Instagram-Story postete Heidi ein paar Schnappschüsse aus ihrem bunten Wochenende mit der Familie: Neben Pizza-Essen und Pool-Planschen amüsierte sich die Model-Mama zusamen ihren Kindern, ihrem Gatten und dessen Bruder auch mit Bastelarbeiten.

Und die können sich sehen lassen - so präsentiert Heidi Klum ihren Followern stolz das romantische Ergebnis: Ein selbst bemalter Liebes-Pullover mit der Aufschrift "Heidi und Tom" und zahlreichen Herzchen!

Auf einem anderen Bild ist zu sehen, wie auch an einem eigenen textilen Kunstwerk arbeitet - schein, als ob der familiäre Bastelnachmittag bei allen Mitgliedern der Patchwork-Familie gut ankommen würde!