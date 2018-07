Heidi Klum & Tom Kaulitz: Süßes Geheimnis! Eine Freundin packt aus!

Reddit this

und schweben auf Wolke 7. Seit sie ihre Beziehung nicht mehr vor der Öffentlichkeit verstecken müssen, sieht man sie immer wieder turtelnd und kuschelnd durch die Welt reisen. Das Strahlen auf ihren Gesichtern verrät dabei immer, wie glücklich sie miteinander sind!

Romantische Hochzeit in New York?

Für ihre jüngste Verabredung suchten die Turteltauben sich einen besonders romantischen Ort aus und beobachteten den Sonnenuntergang auf der Aussichtsplattform des Empire State Buildings. Dort haben sich schon so einige Paare verlobt. Ist es bei Heidi und Tom auch bald soweit?

Heidi Klum: Baby-Sensation mit 45!

„Einmal im Jahr kann hier geheiratet werden, am Valentinstag. Da ist Heidi natürlich herzlich eingeladen“, schmunzelt Patricia Niscior, Heidis Freundin und Vize-Präsidentin des Empire State Buildings. Hat sie das Hochzeitsgeheimnis der Model-Mama damit etwa gelüftet?

Immerhin funkelt schon ein dicker, glitzernder Klunker an Heidis Hand. Und sie hat auch längst Hochzeitskleider anprobiert - so wie kürzlich in Cannes. Die Zeichen stehen auf... JA!