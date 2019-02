Heidi Klum & Tom Kaulitz: Süßes Throwback-Foto begeistert die Fans

und kriegen einfach nicht genug voneinander. Seit sie ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, versorgen sie ihre Fans auf Instragram fleißig mit romantischen Liebes-Schnappschüssen.

Süßes Throwback-Foto

Nun legte die 45-Jährige nach und teilte ein Pärchen-Foto von sich und Tom, das in den Anfängen ihrer Beziehung entstand. Darauf essen die beiden Turteltauben gemeinsam Spaghetti. „Heute vor einem Jahr“, schreibt die Model-Mama dazu. Tom und Heidi sind also schon seit mindestens einem Jahr ein Paar! Ein süßer Grund zum Feiern!

Die Fans freuen sich sehr über den Einblick in das private Fotoalbum. „Ihr seid so süß! Fröhlichen Jahrestag“, schreibt ein Follower und wünscht den beiden auch weiterhin viele glückliche Jahre zusammen. Dieser Wunsch dürfte in Erfüllung gehen, denn Heidi und Tom stecken mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit. Ein Leben ohneeinander können sie sich absolut nicht mehr vorstellen...