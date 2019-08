Heidi Klum & Tom Kaulitz: Traurige Trennung!

Reddit this

Oh je! Traurige Nachrichten von Heidi Klum und Tom Kaulitz! Obwohl die beiden gerade ihre Flitterwochen in vollen Zügen genießen, müsse sie nun eine traurige Trennung verkraften...

Oh je! Arme , armer ! Eigentlich schweben die beiden aktuell im absoluten Hochzeits-Glück! So teilt das Topmodel via "Social Media" immer wieder Bilder aus den traumhaften Flitterwochen. Doch nun ziehen dunkele Wolken über der Liebes-Stimmung auf...

Heidi und Tom glücklich in den Flitterwochen

Nachdem sich das Traumpaar auf einer Jacht vor Capri das Jawort gab, schippern Heidi und Tom durchs Mittelmeer und genießen die Ruhe nach den aufregenden Hochzeits-Tagen. Auch Toms Zwillingsbruder Bill blieb nach den Feierlichkeiten noch für einige Tage in Italien. Für Heidi und Tom sicherlich schön zu wissen, dass Bill ganz in ihrer Nähe ist. Schließlich sind die drei als absolutes Traum-Trio bekannt. Doch nun heißt es Abschiednehmen...

Sie gehen getrennte Wege

Wie Bill nun via " " verrät, wird er Italien den Rücken kehren: "Ich verlasse Italien - auf nach Berlin." Oh je! Was für eine traurige Trennung kurz nach der Hochzeit! Doch zumindest Bill und Tom sehen sich schon bald wieder. Die beiden werden nämlich Ende August beim Summer Camp mit ihren Fans ein paar unvergessliche Tage verbringen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass der Abschied nicht allzu schwer fällt...

LOVE, LOVE, LOVE! Bei Heidi stehen alle Zeichen auf LIEBE: