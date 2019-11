Heidi Klum & Tom Kaulitz: Traurige Trennung!

Eigentlich schweben und auf Wolke sieben. Im gaben sich die beiden auf Sizilien das Ja-Wort. Vor einer Woche zeigten sie sich noch verliebt bei Heidis berühmt-berüchtigter Halloween-Party. Doch jetzt müssen sie eine traurige Trennung verkraften...

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind getrennt

Denn für Heidi ging es kurz nach der Sause in New York nach Costa Rica. Aktuell dreht sie dort für die neue Staffel von "Germany's next Topmodel". Und Tom? Der ist hält sich gerade am anderen Ende der Welt auf. Wie Zwillingsbruder Bill in seiner -Story verriet, sind die beiden nach Deutschland gejettet. Vermutlich um mit ihrer Band an dem neuen Album zu arbeiten. Die aktuelle Single "Chateau" erscheint bereits am 15. November.

Heidi Klum: Dramatischer Zusammenbruch in Costa Rica!

Und irgendwie ist Heidi dann doch ein bisschen dabei. Der neue Song ist nämlich eine romantische Liebeserklärung an die Modelmama. "Lass die Leute reden. Die Leute wollen beobachten. Lass sie uns berühren, lass sie sehen und wissen lassen, was Liebe ist", heißt in dem Text. Wenn das Lied mal nicht bei Heidi in Dauerschleife läuft...

Hat Heidi Klum alle belogen? Die krassen Vorwürfe erfahrt ihr im Video: