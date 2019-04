Heidi Klum & Tom Kaulitz: Trennung vorprogrammiert?

Reddit this

Seit über einem sind und jetzt happy miteinander. In diesem Jahr soll sogar die Hochzeit stattfinden. Ist die Trennung trotzdem vorprogrammiert?

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Juhuuu! Doppeltes Glück für das Traumpaar!

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Folgt bald die Trennung?

Einer glaubt zumindest nicht an die Liebe für immer. Heidis und Toms Kumpel . Auf die Frage von "Bild", ob er denn denkt, dass der Musiker der Richtige für das Model sei, antwortet der ganz ehrlich: "Sicher ist er der Richtige für jetzt. Für immer ist gar nichts. Der Augenblick ist viel wichtiger." Ok...

Aber: Der Designer ist einfach jemand, der nicht so richtig an ein "für immer" glaubt. "Ich glaube, es ist möglich. Aber ich würde es nie versprechen. Das ist nicht notwendig. Und die Dauer von Beziehungen hat nur sehr wenig mit den genannten Angeboten zu tun. Eher mit der Freiheit, die unsere Gesellschaften heutzutage bieten. Und das ist gut so. Wer trotz Freiheit bei seinem Partner bleibt, liebt wirklich. Dazu braucht es keine Versprechungen", erklärt er weiter.

Heidi Klum und Tom Kaulitz schweben auf Wolke Sieben

Heidi Klum und Tom Kaulitz hingegen sind sich ihrer Sache sicher. Sie schweben gemeinsam auf Wolke Sieben und lassen sich weder von blöden Schlagzeilen, noch dummen Hater-Kommentaren irritieren. Und das ist auch gut so...