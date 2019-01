Heidi Klum & Tom Kaulitz: Überraschende Enthüllung nach Verlobung!

Sie sind das TRAUMPAAR Hollywoods: und ! Seit ihrer Beziehungs-Verkündung sind die beiden immer wieder dabei zu beobachten, wie glücklich sie miteinander sind. An Weihnachten vergangen Jahres krönten sie ihre Liebe, in dem Tom seiner Heidi einen traumhaften Klunker an die Hand steckte und um ihre Hand anhielt. Doch wie teuer war der Ring eigentlich?

Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Golden Globes

Bei der diesjährigen Golden Globe-Verleihung tummelten sich wieder allerhand auf dem "Red Carpet" der Veranstaltung. Mit dabei: Heidi Klum und Tom Kaulitz. Heidi sorgte mit ihrer Hammer-Robe für einen absoluten Wow-Auftritt! Aber nicht nur das Kleid der Model-Mama sorgte für mächtig Aufsehen. Vor allem ihr Verlobungsring stand im Mittelpunkt des Geschehens. Der Grund: Ihre Fans hatten an dem Abend erstmals die Möglichkeit, dass Prachtexemplar in Farbe in zu sehen. Doch damit nicht genug! Wie nun enthüllt wurde, hat Tom dafür ordentlich in die Tasche gegriffen!

Heidi zeigt stolz ihren Verlobungsring: Getty Images

So teuer war der Verlobungsring von Heidi

Wie es nun durch eine Schmuckexpertin gegenüber dem US-Protal "PageSix" heißt, soll der Verlobungsring von Heidi einen Wert von ca. 20.000 bis 30.000 Dollar (ca. 17.000 - 26.000 Euro) besitzen. Bei dem Stein von Heidis Ring soll es um einen grünen Saphir handeln, der einen leicht bläulichen Ton besitzt. Einfach nur traumhaft! Wann die beiden vor den Traualtar treten, ist noch nicht bekannt. Wir freuen uns allerdings schon jetzt!