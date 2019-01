Heidi Klum & Tom Kaulitz: Überraschende Hochzeits-Neuigkeiten!

Wie es schien, genossen alle Beteiligten den kleinen Familien-Ausflug. Vor allem und Heidis Sprösslinge wirkten so, als ob sie Tom als Heidis neuen Freund akzeptiert hätten. Doch nun die Überraschung: Wie es heißt, sollen Heidi und Tom bereits den nächsten Beziehungsschritt planen...

Heidi Klum: After-Sex-Selfie mit Tom Kaulitz?

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Hochzeit?

In den vergangenen Wochen war immer wieder zu beobachten, wie glücklich Model-Mama mit ihrem Lover Tom Kaulitz ist. Die beiden zeigten sich stets verliebt und innig ihren Fans und sorgten damit für jede Menge Liebes-Schlagzeilen. Ein Thema blieb bist jetzt jedoch unausgesprochen. Eine mögliche Hochzeit zwischen dem Topmodel und dem -Star. Ein vermeintlicher "Insider" will jetzt jedoch mehr wissen...

Heidi Klum und Tom Kaulitz passen perfekt zusammen!

Wie es nun durch einen "Insider" gegenüber "IN" heißt, kann eine Hochzeit zwischen Heidi Klum und Tom Kaulitz definitiv nicht ausgeschlossen werden. So erläutert dieser: "Ich kenne beide schon lange. Tom hat in seinem Alter auch schon sehr viel erlebt, deswegen ist die Kombination wirklich toll." Ebenfalls fügt er hinzu: "Die beiden sind unzertrennlich, es ist ihnen völlig egal, was andere Leute von ihrer Beziehung halten." Ehrliche Worte, die zeigen: Heidi und Tom könnten den nächsten Beziehungs-Schritt in Angriff nehmen. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Weder Heidi noch Tom gaben dazu bis jetzt ein Statement ab.