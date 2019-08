Heidi Klum & Tom Kaulitz: Umzug nach der Hochzeit!

und sind im Hochzeits-Glück! Morgen geben sich das Topmodel und der -Star das Jawort. Doch vorab nun die nächste Neuigkeit!

Bill Kaulitz: Traurige Enthüllung kurz vor der Hochzeit

Heidi Klum und Tom Kaulitz lieben Capri

Schon seit einigen Tagen befinden sich Heidi Klum und Tom Kaulitz auf Capri und fiebern ihrer Hochzeit entgegen. Die beiden weilten bereits im vergangen Jahr auf der Paradies-Insel und Heidi versorgte ihre Fans mit traumhaften Bildern aus ihrem Liebes-Urlaub! Kein Wunder somit, dass dieser Ort für Heidi und Tom absolut magisch ist und sie auch dort ihre Hochzeit feiern. Wie sehr das Paar die Insel jedoch wirklich liebt, zeigt nun die neuste Info.

Heidi Klum und Tom wollen umziehen

Wie nun ein Insider erfahren haben will, sollen Heidi und Tom mit dem Gedanken spielen, von den USA nach Capri zu ziehen. So erklärt die Quelle gegenüber "Bild": "Sie besichtigten eine sechs Millionen Euro teure Villa und weitere Häuser nahe der charakteristischen Faraglioni-Felsenformationen." Wow! Was für Hammer- ! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gaben Heidi und Tom dazu kein Statement ab. Wir können also gespannt sein...

