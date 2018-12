Heidi Klum & Tom Kaulitz: Verlobt? Dieses Ring-Foto ist eindeutig!

Reddit this

Heidi Klum und Tom Kaulitz schweben auf Wolke Sieben! Regelmäßig teilt Heidi süße Pärchen-Schnappschüsse auf . Im Oktober erschienen beide auf ihrer legendären Halloween-Party sogar als Filmtraumpaar Fiona und Shrek. "Ich wollte immer schon mal gerne Fiona und Shrek sein, aber ich hab nie einen Shrek gehabt. Jetzt hab ich endlich meinen Shrek gefunden", schwärmte sie im Interview mit . Ja, zwischen diesen Turteltauben stimmt einfach die Chemie.

Sind Heidi Klum und Tom Kaulitz verlobt?

Kein Wunder, dass ständig Hochzeits- und Babygerüchte die Runde machen. Doch jetzt könnten es die beiden wirklich ernst meinen. Jetzt wurde Tom mit Zwillingsbruder Bill in West von Paparazzi erwischt. Ein Detail sticht direkt ins Auge: Tom trägt einen goldenen Ring an seinem linken Ringfinger. Genau an dieser Stelle wird eigentlich der Verlobungsring getragen. Außerdem sind große, auffällige Verlobungsringe gerade voll im Trend. Hat er etwa kurz vor dem Fest der Liebe um Heidis Hand angehalten? Geäußert haben sich die beiden bisher zu den Spekulationen noch nicht.

Auch Heidi Klum trug einen neuen Ring

Erst kürzlich wurde über eine mögliche Verlobung getuschelt, als Heidi bei der Emmy-Verleihung mit einem Silberring über den Red Carpet stolzierte. "Nein, der Schmuck ist nur geliehen. Da gibt es nichts reinzuinterpretieren", stellte die "GNTM"-Chefin damals klar. Hat sich das etwa mittlerweile geändert? Es bleibt spannend...