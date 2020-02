Heidi Klum & Tom Kaulitz: Verplappert! Jetzt lüftet SIE ihr süßes Geheimnis!

Na das ist mal eine Überraschung! Völlig unerwartet lüftet Heidi Klum nun ihr süßes Geheimnis, welches sie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz hat...

Heidi Klum in Plauderlaune

Morgen ist Valentinstag! Auch für Heidi und Tom ein ganz besonderer Tag! Schließlich ist es der erste Tag der Liebe, den die beiden als Ehepaar zelebrieren. Noch im letzten Jahr berichtete Heidi gegenüber "People": "Am Valentinstag dreht sich alles um sexy Wäsche. Ich würde einen BH, farblich passendes Höschen, Strapse und himmelhohe Stilettos kombinieren. Ich liebe rote Spitze." Oh, là, là! Doch wie sieht bei Heidi und Tom der Amor-Tag in diesem Jahr aus?

Heidi verrät süßes Geheimnis

Während Heidi den Valentinstag im letzten Jahr plante, hat sie diesmal die Verantwortung an ihren Ehemann übergeben. So erklärt die bei der amfAR-Gala in New York gegenüber "US Weekly": "Ich bin gespannt, was sich mein Mann einfallen lässt." Falsch liegen kann Tom jedoch eh nicht. So ergänzt Heidi: "Er ist einfach großartig. Ich könnte nicht glücklicher sein." Wie süß! Ob uns Heidi wohl via "Social Media" verraten wird, was sich Tom für sie überlegt hat? Wir können definitiv gespannt sein...

