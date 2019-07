und sind im Hochzeitsfieber. Wie es heißt, wagen die beiden am 03. August den großen Schritt und schippern gemeinsam in den Hafen der Ehe. Doch damit nicht genug...

Bill Kaulitz: Überraschende Typveränderung!

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind bereits auf Capri

Wie via Social Media deutlich wird, sind Heidi und Tom bereits auf Capri eingetroffen, um sich schon mal ordentlich in Hochzeitsstimmung zu versetzten. Auch die Familie und Freunde des Paares treffen nach und nach ein, um den großen Tag zu zelebrieren. Doch wer denkt, dass bei Heidi und Tom mit einer Feier am Samstag das Thema Hochzeit vom Tisch ist, liegt definitiv falsch...

Heidi und Tom lüften ihr süßes Geheimnis

Obwohl sich Heidi und Tom zu ihrer Hochzeit stets bedeckt hielten, wurde nun enthüllt, dass sich die beiden für ihre Gäste ein ordentliches Feier-Programm überlegt haben. So sollen sie nicht nur am Samstag das Partybein schwingen, sondern auch Freitag und Sonntag. Um die Gäste in die richtige Stimmung zu versetzen, haben die beiden für Freitag einen exklusiven Beachclub gemietet sowie für Sonntag ebenfalls, so will es jedenfalls " " wissen. Wann wir wohl die ersten Bilder der Feierlichkeiten sehen werden? Wir können gespannt sein...

