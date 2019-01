Reddit this

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Zerbricht ihre Liebe am Babywunsch?

Wenn es um die Liebe geht, scheint das Alter egal zu sein. Seit zehn Monaten turteln sich Heidi Klum und durch den Alltag, krönen ihr Glück nun mit ihrer Hochzeit. Doch beim Thema Baby-Wunsch wird der Altersunterschied plötzlich zur Belastungsprobe. Vor allem wenn ER erst 29 ist und SIE bereits 45 …

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Überraschende Enthüllung nach Verlobung!

Heidi Klum: Mit 45 noch ein Baby?

Es ist kein Geheimnis, dass sich Heidi nach ihrer Verlobung mit Tom ein gemeinsames Kind wünscht. „Du weißt nie, was im Leben passiert“, sprach die Modelmama erst kürzlich über die Nachwuchspläne mit dem Tokio-Hotel-Sänger. Doch genau hier kommt Heidis Alter ins Spiel. Die Vierfach-Mama mag optisch zehn Jahre jünger wirken, ihr Körper ist es aber nicht. „Die Wahrscheinlichkeit, mit 45 schwanger zu werden, liegt bei nur 20 Prozent im Vergleich zu einer Frau in den Zwanzigern“, erklärt Gynäkologe Dr. Ralf Frönicke aus München. Dazu komme, dass eine Frau in diesem Alter gerade mal zwei Eisprünge pro Jahr habe.

Tom Kaulitz kann super mit Heidis Kids umgehen

Wer Tom mit Heidis Kindern sieht, wie sie toben und lachen, der weiß: Dieser Mann wünscht sich Kinder. Was, wenn Heidi ihm diesen Herzenswunsch nicht erfüllen kann? Klar, es gibt medizinische Hilfe. Eine Garantie aber ist es nicht. Und genau das kann zur Gefahr werden …