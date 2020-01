Heidi Klum & Tom Kaulitz: Zuckersüße Neuigkeiten nach 5 Monaten Ehe!

Wie süß! Regelmäßig teilt Heidi Klum via "Social Media" zuckersüße Schnappschüsse aus ihrem Familienalltag mit Tom Kaulitz! Die beiden wirken darauf stets so verliebt wie am ersten Tag. Wie glücklich Heidi jedoch wirklich mit ihrem Tom ist, berichtet das Model nun in einer liebevollen Beichte...

Heidi Klum ist überglücklich

Wie Heidi jetzt verrät, ist sie mit ihrem Tom einfach überglücklich! So erklärt sie gegenüber "People": "Ich bin jetzt eine viel glücklichere Person"! Wow! Was für eine tolle Liebeserklärung! Vor allem via "Insatagram" wird immer wieder aufs Neue deutlich, wie sehr Heidi die Zeit mit ihrem Tom genießt! Ob gemeinsame Sonntagnachmittage, oder große Show-Auftritte: Heidi zeigt, dass sie und Tom einfach zusammen gehören. Doch damit nicht genug! Auch was den Familienalltag anbelangt, ist Tom für sie eine große Stütze...

Heidi ist dankbar

"Früher war ich mit allem allein. Zum ersten Mal erlebe ich, wie es wirklich ist, einen Partner zu haben", verrät Heidi weiter und verdeutlicht dadurch, dass Tom zu ihren Kindern Helene, Johan, Henry und Lou einfach ein super Verhältnis hat. Das ihren Tom solche Worte sicherlich freuen werden, ist selbstredend. Bleibt jedoch zu hoffen, dass Heidis Ex-Mann Heidis süße Liebeserklärung nicht all zu persönlich nimmt. Schließlich machte in der letzten Zeit schon des Öfteren die Nachricht die Runde, dass Heidis Ex eifersüchtig auf ihren jungen Ehemann sein soll...

