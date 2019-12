Heidi Klum: Total am Ende! So schlecht geht es ihr wirklich!

Oh je! Was ist nur bei los? Während am Donnerstag das Finale von "Queen of Drags" ober die -Bildschirme flimmert, hat Heidi mit einem fiesen Parasiten zu kämpfen, der ihr ganz schön zu schaffen macht...

Heidi ist total verzweifelt

Obwohl Heidi eine absolute Power-Frau ist und sich von nichts so schnell aus der Ruhe bringen lässt, leidet sie unter dem Parasiten mehr, als viele ihrer Fans vermuten. So postet Heidi nun ein Foto von sich beim Arzt, zu dem sie kommentiert: "Bitte Doktor, entferne diesen Parasiten aus meinem Körper." Traurige Worte, die zeigen: Heidi ist total am Ende! Doch zum Glück weicht ihr Ehemann in dieser schweren Zeit nicht von der Seite! Und auch Heidis Fans sind in Gedanken bei ihrem Idol...

Heidis Fans sind für sie da

Wie unter dem Post deutlich wird, stehen Heidis Fans in dieser schlimmen Zeit geschlossen hinter der Model-Mama. So kommentieren sie den Post der : "Gute Besserung, liebe Heidiiiii!!! Ich hoffe, du wirst ganz schnell wieder gesund!!" sowie "Ich hoffe es geht dir bald besser." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Heidi von diesen Strapazen schnell wieder erholt und es ihr bald wieder besser geht. Wir drücken ihr dafür jedenfalls die Daumen!

